الأثنين 8 ذو الحجة 1442 ﻫ - 19 يوليو 2021 |
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تسرب نفطي غرب ألمانيا بسبب الفيضانات

منذ 4 ساعات
ألمانيا

ألمانيا

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تسببت الفيضانات بتسرب نفطي وقع غرب البلاد في منطقة تضررت بالفيضانات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام ألمانية عن سلطات مدينة كولونيا.

وأشارت صحيفة “بيلد” إلى أنه “نتيجة للفيضان، غمرت المياه العديد من المباني في المنطقة المجاورة لمدينة هوكيسفاغن، مما أدى إلى تسرب النفط والمواد الأخرى”.

وأضافت: “يعكف الخبراء حاليا على جمع عينات من الماء والهواء، حيث يعتقد أن المياه الملوثة قد دخلت الخزان المحلي”.

وحظرت السلطات المحلية السباحة والغوص وصيد الأسماك ورحلات القوارب في مياه المنطقة المشار إليها، حتى الكشف عن مدى تلوثها.

واجتاحت الفيضانات ولايات شمال الراين وستفاليا الفدرالية وراينلاند بالاتينات وساكسونيا وبافاريا، وأكدت الحصيلة الأخيرة إلى أن عدد القتلى تجاوز الـ155 شخصا، فيما تم الإبلاغ عن عشرات المفقودين.

وتعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بمساعدات مالية سريعة بعد زيارتها لواحدة من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات القياسية التي أودت بحياة 157 شخصا على الأقل خلال الأيام الماضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا إلى 156 قتيلا حسبما أفادت الشرطة صباح اليوم الأحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في غرب أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلا.

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