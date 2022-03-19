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تسريبات جديدة من قبل القراصنة لـ"رئيس الموساد الاسرائيلي"

19 - مارس - 2022
ديفيد برنيع رئيس الموساد

ديفيد برنيع رئيس الموساد

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تواصل مجموعة من القراصنة في عملية نشر بيانات شخصية لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي “الموساد” ديفيد برنيع، وتطلق هذه المجموعة على نفسها اسم “الأيادي المفتوحة”.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم السبت إن القراصنة المشتبه في كونهم إيرانيين نشروا عبر قناتهم على تطبيق “تليغرام” (Telegram)، استمارة ضريبية لرئيس الموساد يرجع تاريخها إلى عام 2020 وتتضمن معلومات عن راتبه ومدخراته ومعاشه التقاعدي.
وذكرت الصحيفة أن هذا المنشور يتناقض مع ادعاءات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن المواد الموجودة بحوزة “الأيادي المفتوحة” قديمة فقط.

ونشرت “الأيادي المفتوحة” في أول ظهور لها، الأربعاء الماضي، صورا ومعلومات شخصية عن برنيع -الذي يترأس الموساد منذ الأول من يونيو/حزيران 2021- وفقا لما نقلته وكالة “نور نيوز” المقربة من السلطة في إيران.
وأظهر مقطع مصور، بثه القراصنة على تليغرام، صورا شخصية لرئيس الموساد، وتذاكر طيران طلبها، ووثائق ضريبية له ولأفراد أسرته، وصورة عبر الأقمار الاصطناعية لما يُزعم أنه منزله الخاص وسط إسرائيل.

لكن تل أبيب قللت حينها من أهمية الوثائق المسربة، ونفى مكتب رئيس الوزراء أن يكون قد تم الاستيلاء على تلك البيانات من هاتف برنيع الشخصي، وقال إن الحديث يدور عن “بيانات قديمة”، وفقا لما نقلته قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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