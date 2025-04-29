تسريح وخفض للتوقعات.. سياسات ترامب تعصف بالشركات

ترددت أصداء تداعيات الحرب التجارية الأمريكية في مجتمع الأعمال، اليوم الثلاثاء، إذ أعلنت عملاق خدمات الشحن والتوصيل (يو.بي.إس) عزمها إلغاء 20 ألف وظيفة لخفض التكاليف بينما سحبت جنرال موتورز توقعاتها للعام الجاري وأجلت مكالمة مع المستثمرين إلى يوم الخميس في انتظار تعديلات محتملة على السياسة التجارية.

وانضمت شركة صناعة السيارات في ديترويت وكرافت هاينز وإلكترولوكس وشركات رائدة أخرى اليوم الثلاثاء إلى قائمة تضم شركات من قطاعات متنوعة سحبت توقعاتها للعام الجاري أو خفضتها في تطورات تشير إلى أن السياسات التجارية الفوضوية تؤثر بشدة على الشركات وتصعب عملية التخطيط للمستقبل.

وقالت كارول تومي، الرئيسة التنفيذية لشركة (يو.بي.إس)، في مكالمة نتائج الأعمال “لم يواجه العالم مثل تلك التأثيرات المحتملة الهائلة على التجارة منذ أكثر من مئة عام”.

وتسببت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في أوائل أبريل نيسان في موجة بيع في الأسهم العالمية ودفعت المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من الدولار وسندات الخزانة، وهما من الملاذات الآمنة عادة.

ودفع ذلك البيت الأبيض إلى التراجع عن بعض الرسوم أو تعليقها مؤقتا، وذلك رغم أن الرسوم المرتفعة على السلع الصينية والمعادن وغيرها لا تزال سارية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء إن ترامب سيعلن تخفيضات في الرسوم الجمركية المقررة على قطع غيار السيارات لتجنب فرض رسوم مزدوجة على القطع والمواد المستخدمة في تصنيعها.

وأظهر تحليل أجرته رويترز أن نحو 40 شركة حول العالم سحبت أو خفضت توقعاتها المستقبلية خلال أول الأسبوعين من موسم نتائج أعما لالربع الأول.

وسحبت شركتا جنرال موتورز وفولفو توقعاتهما اليوم الثلاثاء لتنضما إلى دلتا إيرلاينز الأمريكية ولوجيتك المصنعة لأجهزة الكمبيوتر ودياجيو العملاقة للمشروبات.

وأجلت جنرال موتورز مكالمة نتائج الأعمال التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى الخميس بسبب التعديل المتوقع في السياسة التجارية.

وقال بول جاكوبسون، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة جنرال موتورز، في اتصال صحفي بعد سحب شركة صناعة السيارات الأمريكية توقعاتها للعام الجاري “نرى أن التأثير المستقبلي للرسوم الجمركية قد يكون واسعا… ننصح بعدم الاعتماد على التقديرات السابقة، وسنحدثها عندما تتوفر لدينا المزيد من المعلومات حول الرسوم الجمركية”.