تسلسل زمني.. إليكم تفاصيل العلاقات بين الهند وباكستان على مر السنين

اتفقت الهند وباكستان اليوم السبت على وقف إطلاق النار بعد ضربات متبادلة على منشآت عسكرية بالبلدين على مدار أربعة أيام.

فيما يلي تسلسل زمني لأهم وقائع التصعيد العسكري والدبلوماسي في العلاقة المضطربة بين البلدين منذ 1999:

* مايو أيار-يوليو تموز 1999:

خاضت الهند وباكستان حربا غير معلنة في منطقة كارجيل بكشمير، بعد أن احتلت قوات غير نظامية مدعومة من الجيش الباكستاني مواقع هندية على خط المراقبة أو خط وقف إطلاق النار. الهند توقف القتال بعد اشتباكات عنيفة، وضغطت الولايات المتحدة على باكستان للانسحاب.

* ديسمبر كانون الأول 2001:

استهدف مهاجمون مدججون بالسلاح مبنى البرلمان الهندي في نيودلهي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص. وألقت الهند باللوم على جماعتي جيش محمد وعسكر طيبة المتشددتين المتمركزتين في باكستان. وكادت حرب رابعة تندلع بين البلدين.

* نوفمبر تشرين الثاني 2008:

استهدف عشرة مهاجمين مدججين بالسلاح مواقع رئيسية في مومباي، بما في ذلك فندقان فاخران ومركز يهودي ومحطة القطار الرئيسية، مما أسفر عن مقتل 166 شخصا. أوقفت الهند جميع أشكال الحوار مع باكستان، ثم استأنفتها لفترة وجيزة بعد سنوات في إطار عملية سلام.

* يناير كانون الثاني 2016:

اقتحم مهاجمون يرتدون زي جنود قاعدة جوية هندية بالقرب من الحدود مع باكستان، وتبادلوا إطلاق النار مع القوات الهندية التي خاضت معارك استمرت أكثر من 15 ساعة مدعومة بدبابات وطائرات هليكوبتر قبل أن تستعيد السيطرة على المجمع.

قُتل جميع المهاجمين الخمسة وحارسان على الأقل في الهجوم.

وتقول الهند إن المهاجمين تسللوا من باكستان، بينما نددت السلطات الباكستانية بالهجوم. ومن جديد تعثرت محادثات السلام، التي استؤنفت لفترة وجيزة عام 2015.

* سبتمبر أيلول 2016:

قتل 18 جنديا هنديا في هجوم على قاعدة عسكرية في أوري بكشمير الهندية. حمّلت نيودلهي باكستان مسؤولية الهجوم، وردّت بشن “ضربات دقيقة” عبر خط المراقبة على ما وصفتها بأنها منصات إطلاق إرهابية.

ونفت باكستان وقوع أي توغل في أراضيها.

* فبراير شباط 2019:

تفجير انتحاري يسفر عن مقتل 40 من أفراد الأمن الهنود في كشمير. الهند تنفذ غارات جوية على بالاكوت في باكستان.

ردت باكستان بغارات جوية وأسقطت طائرة هندية. وقالت الهند أيضا إنها أسقطت طائرة باكستانية لكن ذلك لم يتأكد. وهدأت المواجهة بعد ضغوط دولية.

* أغسطس آب 2019:

الهند تلغي الوضع الخاص لكشمير، لتنهي بذلك بندا دستوريا كان يسمح لولاية جامو وكشمير بسن قوانينها الخاصة. باكستان تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وتعلق التجارة.

* أبريل نيسان 2025:

قتل 26 شخصا بعد أن استهدف مسلحون متشددون سياحا من الهندوس في كشمير الهندية. اتهمت الهند جماعات مدعومة من باكستان بالوقوف وراء الهجوم، بينما نفت إسلام اباد تورطها ودعت إلى تحقيق محايد.

الهند تعلق معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 التي تنظم تقاسم المياه من نهر السند وروافده، في حين علقت باكستان كل أشكال التبادل التجاري مع الهند بما في ذلك من خلال دول ثالثة.

أغلقت الدولتان مجالهما الجوي أمام بعضهما البعض، وألغتا معظم التأشيرات الممنوحة لمواطني كل منهما.

* مايو أيار 2025:

هاجمت الهند مواقع في باكستان وكشمير الباكستانية، مستهدفة ما وصفتها “بالبنية التحتية للإرهاب”.

وعلى مدار أربعة أيام، تبادل البلدان الضربات على منشآت عسكرية بكل منهما.

وفي 10 مايو أيار، أعلنت الهند وباكستان عن اتفاقهما على وقف إطلاق النار بعد ضغوط ومحادثات من جانب الولايات المتحدة.