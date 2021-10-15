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تسليم منفذ هجوم النرويج إلى الأجهزة الطبية

15 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 12:16 مساءً

النرويج

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سلمت الشرطة النرويجية منفذ الهجوم الدامي بقوس الرماية إلى الأجهزة الطبية بعد تقييم طبي أولي، حسب ما أعلنت النيابة العامة.

وقالت المدعية آن إيرين سفان ماتياسن، اليوم الجمعة: “سلم للأجهزة الطبية مساء الخميس بعد تقييم لوضعه الصحي”، وسط تكهنات بأن المشتبه به ربما يعاني من مشاكل عقلية.

وكان من المقرر أن يعقد قاض جلسة للبت في توقيف المشتبه به في وقت لاحق.

يذكر أن الشرطة النرويجية كانت قد صنفت “هجوم القوس” في كونغسبيرغ الذي راح ضحيته 5 أشخاص، بأنه عمل إرهابي.

وقالت الشرطة اليوم الخميس، إن رجلا دنماركيا يبلغ من العمر 37 عاما، يشتبه في قتله 5 أشخاص بقوس وسهام في النرويج تحول إلى دين الإسلام في وقت سابق، وإن الشرطة كانت تتابعه بسبب مخاوف من التطرف.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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