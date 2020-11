تسونامي يجتاح أزمير التركية بعد تعرضها للزلزال

اجتاح طوفان من المياه أحياء واسعة من محافظة إزمير التركية، وذلك بعد تعرضها لزلزال أدى إلى موجات مد “تسونامي” اخترقت شوارع المدينة الساحلية.

وظهرت مقاطع فيديو جديدة لحظات انجراف المياه وكأنها نهر جارف في بعض شوارع مدينة سفري حصار في إزمير، وكانت المياه تجرف معها الكثير من الأغراض والممتلكات.

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.

This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020