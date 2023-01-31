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تسوية قانونية.. السودان يفرج عن رجل مدان بقتل دبلوماسي أمريكي

منذ 8 دقائق
علم السودان

علم السودان

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أفرجت السلطات السودانية عن رجل سوداني يواجه عقوبة الإعدام لما يتعلق بمقتل دبلوماسي أمريكي في عام 2008، وذلك حسبما قال شقيقه لرويترز (الاثنين 30-1-2023).

وأضاف شقيق عبد الرؤوف أبو زيد الذي ثبتت إدانته في مقتل الدبلوماسي الأمريكي جون جرانفيل أن المحكمة العليا السودانية أفرجت عنه بعد عامين من التوصل إلى تسوية بين الحكومة السودانية وأسرة جرانفيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على دراية بالتقارير التي تفيد بالإفراج عن أبو زيد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “سفارتنا تتواصل مع مسؤولين حكوميين للحصول على مزيد من المعلومات. ندعو إلى المساءلة الكاملة عن مقتل جون جرانفيل وزميله السوداني عبد الرحمن عباس رحمة”.

وأضاف المتحدث أن واشنطن لا تزال تصنف أبو زيد إرهابيا عالميا ذا تصنيف خاص. وكان قد تم تصنيفه كذلك في 2013.

كان جرانفيل وعبد الرحمن عباس رحمة موظفين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقتلهما مسلحون بالخرطوم في 2008.

    المصدر :
  • رويترز

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