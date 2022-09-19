الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل واليابان

منذ 51 دقيقة
شركة العال الإسرائيلية

شركة العال الإسرائيلية

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قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، الاثنين، إنها ستبدأ رحلات مباشرة من تل أبيب إلى طوكيو اعتبارا من مارس آذار المقبل، بعد عامين من تأجيل تدشين هذه الرحلات بسبب جائحة كورونا.

وتسعى شركة الطيران إلى توسيع نطاق رحلاتها المتجهة شرقا منذ أن أظهرت نتائج الربع الثاني تعافيا من الركود الذي عانى منه قطاع السفر أثناء الجائحة.

وتلقت تلك الخطة دعما بعد أن أعلنت السعودية، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو تموز، أنها ستسمح بمرور الرحلات الجوية لجميع شركات الطيران الأجنبية عبر أجوائها. ومن شأن هذا تقليص وقت الرحلات للطائرات الإسرائيلية المتجهة إلى آسيا.

ولم يتضح بعد متي سيتم فتح هذا الممر رسميا الذي سيشمل سلطنة عمان. وليس هناك علاقات ثنائية بين إسرائيل وأي من البلدين العربيين، وكان المرور بالأجواء السعودية يتطلب قبل ذلك وساطة أمريكية.

وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي لمحطة 102إف.إم الإذاعية في تل أبيب يوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن توقيت تنفيذ قرار الرياض “ليس لدي إجابة على هذا حقا”.

وأضافت “المسألة الدبلوماسية، للأسف، لا تزال خارج سلطتي”.

ولتلبية الطلب على الرحلات طويلة المسافات، قالت شركة العال إنها تعتزم إضافة طائرة من طراز بوينج 787 العام المقبل لتكون رقم 16 لديها من هذا الطراز. وسوف تستخدم الشركة هذه الطائرات في الرحلات الجديدة التي سوف تسيرها مرتين أسبوعيا إلى العاصمة اليابانية.

    المصدر :
  • رويترز

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