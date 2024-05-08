الأربعاء 29 شوال 1445 ﻫ - 8 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تشاؤم إسرائيلي حيال محادثات الهدنة مع حماس

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - مايو - 2024 3:25 مساءً
حدود مصر وإسرائيل
A A A
طباعة المقال

قال مسؤول إسرائيلي الأربعاء إن إسرائيل لا ترى أي علامة على تحقق انفراجة في المحادثات التي تتوسط فيها مصر بشأن هدنة مع حركة حماس من شأنها إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة، لكنها تبقي على وفد مفاوضها متوسطي المستوى في القاهرة حاليا.

وأضاف المسؤول أن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية زار إسرائيل للاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبحث تعليق محتمل للعملية الإسرائيلية في رفح بغزة مقابل إطلاق سراح رهائن.

ولم يكن لدى السفارة الأمريكية في القدس تعليق على زيارة بيرنز.

وفي خطوة هامة نحو إحلال السلام في غزة، تعتزم إسرائيل وحماس استئناف المفاوضات بشأن الهدنة في القاهرة، وذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المصرية.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع قوله: “استئناف مفاوضات الهدنة اليوم (الأربعاء) في القاهرة بحضور كافة الأطراف”.

وتستضيف مصر وفودا تمثل كلا من طرفي الحرب حركة حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب، التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إسرائيلية عن لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، الأربعاء.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات بين الوسطاء والحركة الفلسطينية في القاهرة، الأحد، في حين تبادلت إسرائيل وحماس اللوم علنا بشأن الفشل في التوصل إلى اتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح
الإمارات تدين سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي
طائرة "بوينغ" تتعرض لعطل وتهبط بدون عجلات أمامية
فيديو.. طائرة شحن تهبط بمقدمتها الأمامية في مطار إسطنبول بعد تعطل عجلات الهبوط
شركة ادنوك
أدنوك توقع اتفاقية لتوريد الغاز المسال مع إنرجي بادن فورتمبيرج الألمانية

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل خارج "التيار"!
عناصر من حزب الله
استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي
خالد المرعبي: سأقوم بالكشف عن المسؤولين بالإساءة لسمعتي والإدعاء عليهم