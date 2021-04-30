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تشاد.. استمرار المعارك بين الجيش ومتمردين غربي البلاد

30 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2021 12:08 مساءً
استمرار المعارك غربي تشاد

استمرار المعارك غربي تشاد

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اندلعت المعارك من جديد بين القوات الحكومية ومسلحين متمردين في غرب تشاد، حيث أكد الجيش التشادي أنّه دمّر رتلاً للمتمرّدين في حين خسرت قواته مروحية بعدما تحطّمت بسبب “عطل فنّي”.

وقال المتحدّث باسم المجلس العسكري الانتقالي، المجلس العسكري الحاكم منذ رحيل الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل عشرة أيام، إنّه “بعد تحييد هذه العصابة من المتمرّدين، تسبّب عطل فنّي بتحطّم طائرة هليكوبتر من طراز مي-24”.

ولم يوضح الجيش الخسائر البشرية التي تكبّدها من جرّاء هذا الحادث.

وكان متمرّدو “جبهة التناوب والوفاق فى تشاد” (فاكت) أكّدوا في وقت سابق الخميس أنّهم دمّروا المروحية.

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