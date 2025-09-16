تشاد تقر تعديلات تسمح لرئيس البلاد بالاستمرار في منصبه لفترات غير محددة

أقرت الجمعية الوطنية في تشاد (الغرفة الأدنى في البرلمان) تعديلات دستورية من شأنها زيادة مدة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات والسماح للرئيس بتولي المنصب لعدد غير محدود من الفترات.

وتولى الرئيس محمد إدريس ديبي السلطة في تشاد خلفا لوالده الذي ظل رئيسا للبلاد لفترة طويلة قبل مقتله في عام 2021 بينما كان يتفقد قوات تقاتل ميليشيات في شمال البلاد.

وأعلن ديبي فوزه في أعقاب انتخابات شابها خلافات حول نتيجتها كانت أجريت في مايو أيار 2024 بعد ثلاث سنوات من الحكم العسكري. وأعقب ذلك إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر كانون الأول مُنحت فيها غالبية مقاعد البرلمان للحزب الحاكم.

وأقرت الجمعية الوطنية التعديلات الدستورية الجديدة أمس الاثنين ومن المقرر أن يصوت عليها مجلس الشيوخ بشكل نهائي في 13 أكتوبر تشرين الأول.

وقال علي كولوتو تشايمي رئيس الجمعية الوطنية للصحفيين إنها أقرت التعديلات الدستورية بغالبية 171 صوتا مؤيدا مع امتناع عضو واحد عن التصويت وعدم معارضة أي عضو.

ومن المقرر أن يوقع رئيس البلاد على الدستور ليصبح قانونا بعد إقرار مجلس الشيوخ للتعديلات.