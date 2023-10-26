الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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تشتمل "خيام وأدوية".. فرنسا تعتزم إرسال طائرة مساعدات إلى غزة

منذ 22 ساعة
علم فرنسا

علم فرنسا

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، أنّ باريس سترسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، تشتمل على خيام وأدوية ومعدات طبية طارئة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ الشحنة الطارئة ستحملها طائرة وفرتها مؤسسة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) من باريس إلى مصر، قبل تسليم البضائع إلى الهلال الأحمر المصري.

وتضم الشحنة 336 خيمة و28 طنًا من المواد الغذائية و70 ألف قرص لتنقية المياه و18 جهاز تنفس اصطناعي وأدوية ولمبات إضاءة بالطاقة الشمسية.

وذكرت وكالة أنباء فرانس برس أن الرحلة ستغادر يوم السبت.

وفي شأن منفصل، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، إلى هدنة من أجل توصيل مساعدات إنسانية إلى غزة، بعد مشاحنات لأيام كشفت عن انقسامات داخل التكتل بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقبل القمة، دخل دبلوماسيون في جدل لأيام بشأن الدعوة إلى “هدنة إنسانية” أم “وقف مؤقت لإطلاق النار”.

وجددت وزارة الخارجية الفرنسية دعوتها إلى “هدنة إنسانية” للسماح بإيصال المساعدات العاجلة.

    المصدر :
  • رويترز

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