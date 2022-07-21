تشكيك بريطاني.. خامنئي لا يرغب بإحياء الاتفاق النووي مع الدول الكبرى

قال رئيس المخابرات البريطانية الخميس إنه يشكك في أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يريد إحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقال ريتشارد مور رئيس جهاز المخابرات المعروف باسم (إم.آي.6) أمام منتدى آسبن الأمني ​​في كولورادو “لا أعتقد أن الإيرانيين يريدون ذلك”.

تأتي تلك التصريحات بعد أن أشار الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إلى أن فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي تتضاءل يوماً بعد يوم.

وقال مالي إن “إيران تقترب أكثر من المعدات اللازمة لصنع قنبلة نووية، وواجبنا هو عدم السماح لطهران بالحصول على هذا السلاح”، وفق ما أفاد موقع “إيران إنترناشونال”، الأربعاء.

من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحافي: “أن الولايات المتحدة على اتصال مع حلفائها وشركائها بشأن بدائل للاتفاق النووي، لأن الإشارة التي نتلقاها من إيران هي أنها لا تريد العودة إلى هذا الاتفاق”.

وقال برايس: “إذا اتضح أن إيران لا تنوي العودة إلى الاتفاق النووي، وإذا وصل التقدم النووي الإيراني إلى نقطة يصبح فيها هذا الاتفاق عديم الفائدة، فسنتخذ مساراً آخر”.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران.