تشكيل لجنة وزارية في سلطنة عُمان لتقييم أضرار إعصار شاهين

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، مساء اليوم الإثنين، أمرا بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية شاهين.

وستضم اللجنة في عضويتها عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الجهات ذات العلاقة، وسيرأسها وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن ولتوفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

ودعا إلى الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.

وارتفعت حصيلة ضحايا إعصار شاهين في سلطنة عُمان إلى 12 مواطن، فيما تلقت الجهات المختصة بلاغات عن حالات فقدان جراء الحالة المدارية شاهين بمحافظة شمال الباطنة.

وكان قد أعلن عبدالله بن راشد الخضوري رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني، انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين على سلطنة عُمان.

وجاء الإعلان بعد ضعف الحالة وتحولها إلى منخفض مداري يتمركز حاليًا في جنوب الظاهرة ويدخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.