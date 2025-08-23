السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
تشكّل بحيرة بعد انهيار طيني يهدد مناطق شمال باكستان بالفيضان

منذ 8 دقائق
الأمطار الغزيرة أغرقت شوارع وأحيار كاملة في باكستان - 22 أغسطس 2025 - رويترز

حذر مسؤولون اليوم السبت من أن بحيرة تمتد لسبعة كيلومترات في شمال باكستان، تشكلت بعد انهيار طيني في الجبال، مهدَّدة بأن تمتليء وتتسبب في فيضانات “كارثية”.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن التدفق الطيني انحدر إلى القناة الرئيسية في نهر غيزر وأغلقها بالكامل أمس الجمعة، مما أدى إلى نشوء البحيرة في إقليم جيلجيت بالتستان.

وأوضحت الهيئة في تقرير عن الوضع أصدره مكتبها في الإقليم أن الانسداد خلق “هيكلا شبيها بالسد” يشكل تهديدا كبيرا بالفيضان.

وقال ذاكر حسين المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في الإقليم إن البحيرة الجديدة “يمكن أن تتسبب في فيضان كارثي”.

وأضاف لرويترز أن أربع مناطق في اتجاه مجرى النهر، غيزر وجيلجيت وأستور وديامير، تواجه تهديدا خطيرا.

وتقع منطقة غيزر شمالي المناطق الجبلية في شمال غرب باكستان حيث أدت الفيضانات الناجمة عن أسوأ الأمطار الموسمية والعواصف المطرية لهذا العام إلى وفاة ما يقرب من 400 شخص منذ 15 أغسطس آب.

وقالت الهيئة إن الفيضانات في باكستان أودت بحياة 785 شخصا منذ بدء الرياح الموسمية في أواخر يونيو حزيران، محذرة من نوبتين أخريين من الأمطار بحلول 10 سبتمبر أيلول.

  • رويترز

