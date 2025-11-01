تشنغ لي وون تتسلم قيادة حزب المعارضة في تايوان وتتعهد بإطلاق مسار للسلام مع الصين

تولت تشنغ لي وون رسمياً، اليوم السبت، رئاسة حزب كومينتانج، أكبر أحزاب المعارضة في تايوان، محذّرة من تصاعد خطر الحرب مع الصين، ومتعهدة بالعمل على فتح صفحة جديدة من السلام عبر مضيق تايوان.

وقالت تشنغ، خلال خطابها أمام أعضاء الحزب في العاصمة تايبه، إن “تايوان تمرّ بإحدى أصعب المراحل، ومضيق تايوان يواجه تهديداً عسكرياً حقيقياً والعالم يراقب بقلق”. وأضافت أن “أمن تايوان لا يزال مهدداً بخطر الحرب المستمر”.

وتأتي رئاستها للحزب وسط توتر متزايد بين تايبه وبكين، إذ تعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي جزءاً من أراضيها، في حين تتخذ الحكومة التايوانية بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي موقفاً رافضاً لتلك المطالب.

وأشارت تشنغ، البالغة من العمر 55 عاماً، إلى أنها ستسعى لتعزيز قنوات التواصل مع بكين أكثر من سلفها إريك تشو، الذي لم يزر الصين منذ توليه قيادة الحزب في عام 2021.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد هنأها بعد انتخابها الشهر الماضي، داعياً إلى بذل جهود مشتركة لتحقيق “إعادة التوحيد”، في رسالة رسمية بعث بها إليها.

ورداً على الألقاب التي أطلقها عليها بعض مستخدمي الإنترنت الصينيين مثل “إلهة إعادة التوحيد”، قالت تشنغ إنها لا تولي اهتماماً لمثل هذه الأوصاف، مؤكدة أن تركيزها ينصب على السعي لتحقيق السلام.

واختتمت تشنغ كلمتها بالتأكيد على أن حزب كومينتانج “سيقود تايوان نحو مرحلة جديدة من السلام والاستقرار”، مشيرة إلى أن أولى مهامها ستكون التحضير للانتخابات المحلية المقبلة نهاية العام القادم، والتي ستشكل مؤشراً مهماً على توجهات الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028.