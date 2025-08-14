تشن هوا الصينية تضاعف مشترياتها من النفط الخام من الإمارات

قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط الصيني إن شركة تشن هوا أويل الصينية على وشك رفع مشترياتها من النفط من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى المثلين لتبلغ 200 ألف برميل يوميا، بعد توليها دورا جديدا في قيادة تطوير أحد أكبر حقول النفط في الدولة المصدرة.

وأضافت المصادر أنه في يناير كانون الثاني، حلت أصغر شركات النفط الحكومية الصينية محل شركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة بعد عملية تقديم عروض، لتقود الأصول في حقل بوحصا، أكبر حقل نفط بري في الإمارات.

وفي إطار الدور الجديد الذي تتولى فيه تشن هوا مسؤولية وضع خطة تطوير حقل بوحصا وتحقيق أهداف الإنتاج والتكلفة وافقت الشركة أيضا على صفقة سنوية جديدة لتلقي خمسة ملايين طن إضافية أو 100 ألف برميل يوميا من أدنوك، وفقا للمصادر.

ولم يُعلن سابقا عن الصفقة، التي جرى وضع اللمسات النهائية عليها في أبريل نيسان تقريبا، ولا عن دور تشن هوا في حقل بوحصا.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن هذه الصفقة تُضاف إلى اتفاقية حالية بإجمالي 100 ألف برميل يوميا تحصل عليها تشن هوا بصفتها مالكة لأسهم في أدنوك البرية.

وقال أحد المصادر إن إجمالي كمية النفط الخام التي تعاقدت تشن هوا على تلقيها من أدنوك سترتفع إلى 200 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام تقريبا.

ولم ترد تشن هوا ولا توتال إنرجيز على طلبات للتعليق. وقالت أدنوك إنها لا تُعلق على المسائل التجارية.

وفي أبريل نيسان، فتحت أدنوك مكتبا لها في بكين لتوسيع فرص الاستثمار مع الشركاء الصينيين.

وتأسست تشن هوا عام 2003 تحت مظلة شركة (نورينكو) الحكومية للصناعات الدفاعية، وتشن هوا متخصصة في أعمال لإنتاج النفط والغاز خارج الصين وتمتلك أصولا نفطية في العراق وباكستان وقازاخستان.

وفي عام 2018 فازت تشن هوا بحصة أربعة بالمئة في الامتيازات البرية العملاقة لأدنوك، لتحتل مكانة مرموقة إلى جانب شركات كبرى مثل بي.بي وتوتال إنرجيز ومؤسسة البترول الوطنية الصينية.

ومع زيادة الطلب، من المتوقع أن تصبح تشن هوا أكثر نشاطا في تداول خام مربان، الخام الرئيسي في أبوظبي. وذكرت المصادر أن الشركة، التي تدير مكاتب تداول في بكين وسنغافورة، ستُنشئ أول مكتب تداول للخام لها في أبوظبي هذا الشهر.