السبت 1 ربيع الأول 1445 ﻫ - 16 سبتمبر 2023 |
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تشوه في الأرض.. باحثون من اليابان يكشفون حقائق مرعبة عن زلزال المغرب

منذ 36 دقيقة
آثار الزلزال المدمر في المغرب

آثار الزلزال المدمر في المغرب (رويترز)

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ذكر باحثون في اليابان أن بيانات من قمر اصطناعي تشير إلى أن الزلزال الذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر رفع مستوى الأرض بما يصل إلى 20 سنتيمترا بالقرب من مركز الزلزال.

ووفقاً لحساب “اليابان بالعربي” على منصة “X”، فقد قامت سلطة المعلومات الجيوفضائية في اليابان بتحليل الزلزال الذي وقع في وسط المغرب في 8 سبتمبر/أيلول باستخدام بيانات من القمر الاصطناعي دايتشي-2 للأرصاد الأرضية.

ويقول الباحثون إنه تم التأكد من تشوه الأرض في منطقة ممتدة لنحو 50 كيلومترا إلى الشرق والغرب ومائة كيلومتر إلى الشمال والجنوب من مركز الزلزال. كما يقولون إن الأرض في منطقة قريبة من مركز الزلزال ارتفعت بما يصل إلى 20 سنتيمترا وانخفضت بما يصل إلى 7 سنتيمترات في الجنوب.

وقد دفعت كتلتان أرضيتان بمحاذاة صدع بعضهما البعض، وانزلقت إحداهما فوق الأخرى. وفي الوقت ذاته وفي تحليل آخر، قام البروفيسور ياغي يوجي من جامعة تسوكوبا بدراسة الكيفية التي تحرك بها الصدع استنادا إلى بيانات زلزالية من أنحاء العالم.

ووجد أن تشقق الصدع استمر لنحو سبع ثوان وانتشر إلى أعلى في اتجاه شرقي-جنوبي شرقي من مركز الزلزال، ويقول البروفيسور إن المنطقة في شرق وجنوب شرق مركز الزلزال ربما شهدت هزات أكبر وخسائر أكثر جسامة.

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