تشويش على طائرة وزيرة الدفاع الإسبانية قرب روسيا

منذ 5 دقائق
وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس

قالت وزارة الدفاع الإسبانية إن طائرة عسكرية إسبانية على متنها وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس تعرضت لخلل في نظام تحديد المواقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء 24\9\2025 أثناء تحليقها بالقرب من جيب كالينينجراد الروسي في طريقها إلى ليتوانيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبالإضافة إلى روبليس، كانت الطائرة تقل أقارب طيارين إسبان يشاركون في مهمة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي على الجناح الشرقي. وأطلقت المهمة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية اليوم إن المجموعة الإسبانية المعروفة باسم مهمة فيلكاس، وهي كلمة ليتوانية تعني الذئب، اعترضت الأسبوع الماضي ثماني طائرات روسية فوق بحر البلطيق.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع “كانت هناك محاولة لتعطيل إشارة نظام تحديد المواقع، لكن نظرا لأن طائرتنا لديها نظام مشفر، لم تتأثر”.

ووفقا لجدول أعمال الحكومة الإسبانية، تعقد روبليس اجتماعا ثنائيا مع نظيرتها الليتوانية دوفيلي شكاليني خلال زيارة إلى قاعدة شولاي الجوية اليوم.

وقال قائد عسكري على متن الطائرة الإسبانية للصحفيين المرافقين لروبليس إن مثل هذه الوقائع شائعة عند التحليق بالقرب من كالينينجراد بالنسبة للطائرات المدنية والعسكرية، مضيفا أن الطائرة الإسبانية يمكنها أيضا استخدام نظام الملاحة بالأقمار الصناعية العسكرية.

    المصدر :
  • رويترز

