تشويه واجهة مكتب شركة "العال" الإسرائيلية للطيران في باريس

هجوم على مكاتب طيران “إلعال” في باريس: تخريب وكتابات معادية لإسرائيل

قام أشخاص يشتبه في أنهم مخربون بطلاء واجهة مكتب شركة العال الإسرائيلية للطيران في باريس باللون الأحمر، مما أثار استنكار وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو اليوم الخميس.

وكتب الأشخاص عبارة “فلسطين حرة” وشعارات أخرى باللون الأحمر على مدخل الشركة.

وكتب تابارو على منصة إكس يقول “لا مكان لأعمال الكراهية ومعاداة السامية في جمهوريتنا”.

وندد جوشوا زاركا سفير إسرائيل في باريس بالواقعة.

وقال لصحفيين “إنه ببساطة هجوم، لا أكثر ولا أقل، على شركة إسرائيلية، وعلى الدولة الإسرائيلية”.

ووفقا لبيانات رسمية نشرت في مارس آذار، سجلت الشرطة ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة في الجرائم العنصرية أو المعادية للأجانب أو الأديان العام الماضي.

ولم يرد مكتب المدعي العام في باريس على طلب للحصول على تفاصيل عن التحقيق.