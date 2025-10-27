تشيلي.. الشيوعية جانيت جارا تتقدم في استطلاعات الرئاسة قبل الجولة الأولى

أظهر استطلاع للرأي العام في تشيلي، اليوم الاثنين، أن الشيوعية جانيت جارا مرشحة‭ ‬الائتلاف اليساري الحاكم في تشيلي تتصدر تفضيلات الناخبين قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكنها قد تخسر في حالة إجراء جولة إعادة أمام أي من المرشحين المنتميين للمعارضة اليمينية.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام أن جارا تتصدر الجولة الأولى للانتخابات بنسبة تفضيل 25 بالمئة من الأصوات يليها اليميني المتشدد خوسيه أنطونيو كاست بنسبة 23 بالمئة ثم إيفلين ماثي بنسبة 12 بالمئة.

لكن الاستطلاع كشف أن جارا ستخسر أمام كل من كاست وماثي في حالة أجراء ​​جولة إعادة.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر تشرين الثاني. وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية فسوف تُجرى جولة إعادة في 14 ديسمبر كانون الأول.