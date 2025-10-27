الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تشيلي.. الشيوعية جانيت جارا تتقدم في استطلاعات الرئاسة قبل الجولة الأولى

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2025 5:41 مساءً
علم تشيلي

علم تشيلي

A A A
طباعة المقال

أظهر استطلاع للرأي العام في تشيلي، اليوم الاثنين، أن الشيوعية جانيت جارا مرشحة‭ ‬الائتلاف اليساري الحاكم في تشيلي تتصدر تفضيلات الناخبين قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكنها قد تخسر في حالة إجراء جولة إعادة أمام أي من المرشحين المنتميين للمعارضة اليمينية.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام أن جارا تتصدر الجولة الأولى للانتخابات بنسبة تفضيل 25 بالمئة من الأصوات يليها اليميني المتشدد خوسيه أنطونيو كاست بنسبة 23 بالمئة ثم إيفلين ماثي بنسبة 12 بالمئة.

لكن الاستطلاع كشف أن جارا ستخسر أمام كل من كاست وماثي في حالة أجراء ​​جولة إعادة.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر تشرين الثاني. وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية فسوف تُجرى جولة إعادة في 14 ديسمبر كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وول ستريت
وول ستريت تفتح على ارتفاع قياسي
البورصة في الخليج
تباين أداء بورصات الخليج مع انخفاض أسعار النفط
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يغادران بعد اجتماع في بكين، الصين، 3 سبتمبر 2025.
بوتين: "كل شيء يسير وفق الخطة" في العلاقات مع كوريا الشمالية

الأكثر قراءة

صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟
مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟
مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!