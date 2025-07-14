تشييع الرئيس النيجيري السابق إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه غداً

قال ديكو أومارو رادا حاكم ولاية كاتسينا بشمال نيجيريا “إن جثمان الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري سيشيع إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بالولاية غدا الثلاثاء”.

وتوفي بخاري في مركز طبي بلندن أمس الأحد عن عمر ناهز 82 عاما.

تولى بخاري السلطة أول مرة بعد انقلاب عسكري في الثمانينات ثم عاد لتصدر المشهد السياسي بوصفه أول رئيس سابق يطيح برئيس في السلطة عبر صناديق الاقتراع في عام 2015. ثم أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية بعد أربع سنوات.

وتوجه نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما ومسؤولون حكوميون إلى لندن لترتيب إجراءات إعادة جثمان الرئيس السابق إلى وطنه.

وقال حاكم ولاية كاتسينا إنه بعد التشاور مع أسرة بخاري سيصل الجثمان إلى البلاد غدا الثلاثاء ليشيع في اليوم ذاته إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في بلدة دورا.

وبعد تركه السلطة في عام 2023، تواري بخاري عن الأنظار وكان يقضي معظم وقته في بلدته.