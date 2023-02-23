تشييع جنازة أحمد قريع أول رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني

يشيع الفلسطينيون، الخميس، جنازة أحمد قريع أول رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني الذي انتخب عام 1996 بعد تأسيس السلطة الفلسطينية.

كما شغل مناصب قيادية في منظمة التحرير وحركة فتح وترأس الحكومة الفلسطينية بين 2003 و2006.

توفي قريع (أبو العلاء) الليلة الماضية عن 86 عاما في مستشفى برام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي من المقرر أن يشارك في مراسم تشييع قريع من مقر الرئاسة في رام الله “إن المناضل أبو العلاء أمضى حياته مناضلا صلبا مدافعا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل”.

وأضاف في بيان نعي قريع أنه “وقف في المقدمة مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني، وفي الساحة الدولية، منذ بدايات العمل الوطني”.

وُلد قريع في بلدة أبو ديس في القدس عام 1937، وانتسب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968، وأسس مؤسسة صامد (معامل أبناء شهداء فلسطين) في بيروت في أوائل السبعينيات.

وشارك قريع في مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية على مدار سنوات.