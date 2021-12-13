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تصادم سفينتي شحن في بحر البلطيق وعمليات الإنقاذ جارية

منذ 19 ساعة
سفينة شحن- أرشيفية

سفينة شحن- أرشيفية

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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية، الاثنين، نقلا عن الإدارة البحرية،باصطدام سفينتي شحن ببعضهما في بحرالبلطيق بين جزيرة بورنهولم الدنماركية ومدينة يستاد السويدية الجنوبية.

ونقل موقع هيئة الإذاعة (إس.في.تي)، عن جوناس فرانزين، مدير الاتصالات في الإدارة البحرية السويدية: “اصطدمت سفينتا الشحن في بحر البلطيق بين يستاد وبورنهولم. ووفقا للإدارة البحرية السويدية، فإن إحدى السفن انقلبت، وتجري الآن عمليات الإنقاذ”.

وقال فرانزين: “إحدى السفن مقلوبة.. لا نعرف بالضبط كيف حدث ذلك، قوارب النجاة في الموقع. لكن لم يتم العثور على أي شخص حتى الآن.. الجو مظلم وبارد جدا في الماء”.

وبحسب الموقع، فإن السفينة المنقلبة مسجلة في الدنمارك، والثانية في المملكة المتحدة، ومن غير الواضح عدد الأشخاص الموجودين على متنهما.

وأضاف فرانزين: “في الساعة 06.30، شارك في البحث حوالي عشرة قوارب من السويد والدنمارك. كما تقوم عدة طائرات هليكوبتر بتمشيط المنطقة”.

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