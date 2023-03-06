تصاعد أزمة تسمم الطالبات في إيران.. وضغوط لتكميم أفواه الصحفيين

اتجه النظام الإيراني لتشديد حملة التوقيفات تجاه الصحفيين ما اعتبرتها صحف معارضة “ضغوطا على الإعلام لعدم كشف حقيقة الأزمة”.

واستدعت السلطات الأمنية المصورة والصحفية “عالية مطلب زاده” التي أفرج عنها مؤخرًا من السجن إلى محكمة إيفين، فيما جرى اعتقال الصحفي “علي بور طباطبائي” في محافظة قم مساء الأحد بسبب الكشف عن حالات التسمم في المحافظة.

وكتب الصحفية عالية مطلب زاده مع نشر صورة أمر الاستدعاء على موقع إنستغرام الخاص بها: “لقد مرت 25 يومًا منذ إطلاق سراحي، وخلال هذه الفترة تلقيت إشعارين للمثول أمام محكمة إيفين الأول يوم 10 من مارس (آذار) والثاني الذي تم الإعلان عنه الليلة الماضية حددوا خمسة أيام للمثول أمام المحكمة”.

وأكدت الصحفية والمصورة الإيرانية أنها لا تعلم بالاتهامات التي استدعيت من أجلها.

وفي أبريل/نيسان العام الماضي، اعتقلت عالية مطلب زاده خلال مداهمة عناصر وزارة الاستخبارات لمنزل الناشطة الحقوقية “نرجس محمدي”، بينما كانا يخططان للذهاب إلى السجن في نفس اليوم لقضاء فترة عقوبتهما.

وحُكم على هذه المصورة والناشطة في مجال حقوق المرأة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ على أمن البلاد” و”الدعاية ضد النظام”، إلا أنه تم الإفراج عنها في فبراير/شباط الماضي أثناء إطلاق سراح المعتقلين السياسيين مؤخرًا نتيجة عفو أصدره المرشد الإيراني علي خامنئي الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، اعتقلت السلطات الإيرانية في وقت متأخر من مساء الأحد، رئيس تحرير موقع “قم نيوز” الصحفي علي بور طباطبائي.

وقال موقع “اعتماد أون لاين” الإصلاحي، إن اعتقال الصحفي طباطبائي جاء على خلفية كشفه في تقرير له عن حالات التسمم في مدارس محافظة قم التي بدأت في 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي التزمت السلطات الصمت حيالها.

وأضاف الموقع: “كان الصحفي طباطبائي يتابع خلال الأيام الماضية الأخبار المتعلقة بتقارير عن تسمم تلاميذ في المدارس خاصة في مدارس قم، ولا توجد معلومات متاحة عن المؤسسة التي احتجزته”.

ولم يقدم النظام القضائي الإيراني حتى الآن تفسيرا لأسباب اعتقال هذا الصحفي.

ويستمر التسمم المتسلسل للطلاب الإيرانيين، وفي يوم الأحد تم تسجيل أكثر من 1100 حالة إصابة بالتسمم في 10 محافظات إيرانية.

وكانت أعلى نسبة في الإصابات في محافظة خوزستان التي سجلت إصابة 700 بالتسمم في عدة مدن ومناطق تابعة للمحافظة.

وقال حبيب حي بر، نائب رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: “منذ صباح الأحد، أصيب 700 طالب بالتسمم في الأهواز ورامهرمز وماهشهر والحميدية وسربندر وعبادان”.

وأوضح: “في يوم السبت الماضي أصيب 70 شخصًا بالتسمم في مدينة هفتقال، ومن بينهم هؤلاء الأشخاص، بلغ إجمالي عدد المصابين بالتسمم في محافظة خوزستان 770 شخصًا”.

وخلال المائة يوم الماضية من 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى الآن، أصيب ما لا يقل عن 3500 طالب، معظمهم من الفتيات، بما في ذلك 400 في بروجرد، و800 في قم، و 400 في أردبيل، و770 في خوزستان، بالتسمم ونقلوا إلى المستشفى.

ولم تحدد السلطات الإيرانية بعد أسباب حالات التسمم وكذلك الجهات المتورطة في هذه القضية التي أصبحت تهدد الطلاب.