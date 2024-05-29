تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية.. عملية دهس واشتباكات مسلحة

من مكان وقوع عملية الدعس على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، حيث أصيب إسرائيليين اثنين بجراح حرجة جداً

شهدت الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تنفيذ 18 عملية مقاومة متنوعة، آخرها عملية دهس، جنوب شرق نابلس.

تفاصيل عملية الدهس

وقعت عملية دهس قرب حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، حيث هاجم منفذ العملية جنود الاحتلال بمركبته، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجراح خطيرة. بعد تنفيذ الهجوم، عاود المنفذ الرجوع بمركبته “ريفرس” على الجنود المصابين قبل أن يلوذ بالفرار.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يقوم بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذ، بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش دفع بقوات جوية وخاصة لمطاردة منفذ العملية.

اشتباكات وانفجارات في مناطق أخرى

بالإضافة إلى عملية الدهس، شهدت الضفة الغربية سلسلة من الهجمات والاشتباكات المسلحة:

طوباس: انفجار عبوة ناسفة أسفر عن إصابة ثلاثة جنود وإعطاب جيب عسكري.

جنين: إطلاق نار على مستوطنة “جان نير”.

طولكرم: إطلاق نار على مستوطنة “بيت حيفر” واندلاع اشتباكات مسلحة في شويكة.

رام الله: إطلاق نار قرب تل العاصور باتجاه قوات الاحتلال.

ردود الفعل الإسرائيلية:

أكد موقع “واللا” الإسرائيلي أن قوات الجيش تمشط المنطقة جنوب شرق نابلس بحثًا عن منفذ عملية الدهس. كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حالة المصابين في عملية الدهس بالغة الخطورة، مما دفع الجيش لدفع قوات إضافية لتأمين المنطقة والبحث عن المنفذين.

تعكس هذه الأحداث تزايد حدة المقاومة في الضفة الغربية، حيث يتزامن ذلك مع تصاعد التوترات والاشتباكات المسلحة في عدة مناطق. يسعى الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأوضاع من خلال تكثيف العمليات العسكرية والمطاردات، بينما تواصل المقاومة تنفيذ عملياتها بشكل متزايد.

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.