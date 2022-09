تصاعد التوتر.. إطلاق نار على مركز روسي للتعبئة

مع تصاعد التوترات في روسيا على خلفية إعلان التعبئة العسكرية الجزئية للقتال في أوكرانيا، سجل إطلاق نار على أحد مراكز التعبئة هذه.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان على تليجرام إن مسلحا قتل ستة أشخاص في مدرسة بمدينة إيجيفسك. وقال فرع الوزارة في أودمورتيا إن المسلح انتحر وأصيب 20 شخصا.

وأعلن الحاكم المحلي لإيركوتسك، إيغور كوبزيف الاثنين أن رجلا فتح النار وأصاب ضابط تجنيد في مركز بسيبيريا

وأوضح في رسالة على تيليغرام: “أن شابا في أوست إيليمسك، أطلق النار على مكتب التسجيل والتجنيد العسكري”.

كما أكد أن المفوض العسكري المصاب “في حالة حرجة، فيما اعتقل مطلق النار على الفور”، بحسب ما نقلت فرانس برس.

أتت تلك الحادثة بعد أن شهدت بعض المدن الروسية خلال الأيام الماضية احتجاجات على قرار التعبئة، وانتقادات لتعثر المسؤولين في إدارة عملية التجنيد الجزئية.

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 26, 2022