تصاعد العنف في غزة قد يؤثر سلباً على التصنيف السيادي لإسرائيل

حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس من أن العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة قد يكون له أثر سلبي على التصنيف السيادي لإسرائيل.

كانت فيتش أكدت في يناير كانون الثاني تصنيف إسرائيل البالغ ‭‭‭A+‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها قالت إن المخاطر السياسية والأمنية ذات التأثير الخطير طويل الأمد على الاقتصاد قد تكون دافعا “لتحرك نحو تقييم سلبي”.

وقال محللو الوكالة في تقرير نُشر يوم الخميس “أعمال العنف الأحدث قد تهدد النظرة المستقبلية”.

وأطلقت فصائل فلسطينية مسلحة في وقت سابق يوم الخميس مزيدا من الصواريخ على القلب التجاري لإسرائيل التي واصلت حملة قصف غزة وحشدت الدبابات والقوات على طول الحدود مع القطاع.