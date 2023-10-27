"تصاعد الغضب" في الضفة.. مواجهات ومسيرات إثر هجوم غير مسبوق على غزة

مسيرة في نابلس للتضامن مع غزة

تزايد الغضب الشعبي في الضفة الغربية بعد أنباء عن تصعيد الهجمات الإسرائيلية في غزة إلى مستوى غير مسبوق، فقد خرج الفلسطينيون في مسيرات حاشدة بأرجاء الضفة مساء الجمعة، تضامنا مع سكان قطاع غزة.

وعمّت المظاهرات رام الله ونابلس وطولكرم وجنين وطوباس والخليل وغيرها، وسط دعوات للاشتباك مع جيش الاحتلال في جميع نقاط التماس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال على حاجز دير شرف في نابلس شمالي الضفة الغربية.

ودارت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابة بالرصاص الحي خلال المواجهات على حاجز حوارة.

في غضون ذلك، انطلقت مسيرة إلى دوار الشهداء وسط نابلس تضامنا مع غزة ردد المتظاهرون خلالها هتافات تدعو للاشتباك مع قوات الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قمعت مسيرة في نابلس خرجت نحو قبر يوسف.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز عند دوار ابن رشد وسط المدينة لتفريق مسيرة لنصرة غزة.

هتافات الشبان في مدينة رام الله قبل قليل. "يا أبو عبيدة طل وشوف هي رام الله بالالوف" pic.twitter.com/zpfXgahLvD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 27, 2023

دعوات للاشتباك مع الاحتلال

من ناحية أخرى، دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران -في تسجيل مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي- سكان الضفة إلى “التظاهر في كل الساحات والذهاب إلى نقاط الاشتباك مع الاحتلال”.

وقال “غزة اليوم تتعرض لأعنف هجوم لقوات الاحتلال منذ بدء هذه المعركة، وتأتي في سلسلة الإبادة الجماعية التي يمارسها نتنياهو”.

وأضاف بدران موجها خطابه إلى فلسطينيي الضفة “غزة أدت ما عليها وأكثر، الآن الدور على بقية أبناء شعبنا، أخص أهلنا في الضفة المحتلة التي انتفضت منذ بداية المعركة، المطلوب الآن وفي هذه الليلة بالذات زيادة من العطاء والإصرار والتحرك في الميدان”.

من جهتها، دعت مجموعة شبابية تطلق على نفسها اسم “الشباب الثائر في فلسطين” إلى “الخروج فورا إلى ميادين المواجهة والالتحام والاشتباك مع العدو في كافة نقاط التماس”.

وأضافت المجموعة في بيان “لنغلق طرق المستوطنات ونستهدف سياراتهم ولنحرق الأرض تحت أقدامهم، فلا أمن لهم ما دام أسرانا يُقتلون وأهلنا في غزة يذبحون، ولتكن الساعات القادمة نارا مستعرة في وجه هذا المحتل الغاشم وقطعان مستوطنيه”.

ويتعرض قطاع غزة الليلة لقصف لم يسبق له مثيل منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل 3 أسابيع ترافقه محاولات للتوغل البري قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها يتصدون لها، وذلك في ظل انقطاع الاتصالات كليا بين القطاع والعالم الخارجي.