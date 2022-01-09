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تصاعد انتشار "كورونا" بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

9 - يناير - 2022
آخر تحديث: 9 - يناير - 2022 5:16 مساءً
أوضاع صحية للأسرى الفلسطينين

أوضاع صحية للأسرى الفلسطينين

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أكد نادي الأسير اليوم الأحد، تصاعد انتشار فيروس “كورونا” بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ السجون التي ثبت فيها إصابات بين صفوف الأسرى مؤخرًا، سجني “النقب، وعوفر”، حيث سجلت (25) إصابة في قسم (25) في سجن “النقب”، و(6) في سجن “عوفر” توزعت على أقسام “المعبار” – (17، 14)، وقسم 21، وهناك تخوفات كبيرة على مصير الأسرى، بعد أن قامت إدارة سجن “ريمون” بإغلاق السّجن بشكلٍ كامل، للاشتباه بوجود إصابات بين صفوف السّجانين.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بين صفوف الأسرى والتي تمكّنت المؤسسات من توثيقها، بلغت (394) إصابة، منذ بداية انتشار الوباء في السجون في شهر نيسان/ أبريل 2020 حتّى يناير/ كانون الثاني الجاري.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال، عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل، وترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة، علما أن الأسرى تلقوا جرعات اللقاح ضد فيروس “كورونا” بعد ضغوط نفّذتها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

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