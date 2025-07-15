تصاعد حملة الاعتقالات بالضفة الغربية وسط دعوات إسرائيلية لضمّها

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيا بينهم أطفال وأسرى محررون في الضفة الغربية المحتلة، منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء.

جاء ذلك وفق بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (حكومية)، وصل الأناضول نسخة منه الثلاثاء.

وقال البيان: “واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملات الاعتقال بحق المواطنين في الضفة والتي طالت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 35 مواطنا على الأقل من الضفة”.

يأتي ذلك بينما تتصاعد في إسرائيل دعوات لضم الضفة الغربية المحتلة إلى “سيادة” تل أبيب، في خطوة لاقت رفضا عربيا وعالميا.

وذكر البيان أن “عمليات الاعتقال شملت أطفالا، وأسرى محررين”.

وأضاف أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، سلفيت، قلقيلية، وجنين وطولكرم (شمال)، و الخليل، بيت لحم (جنوب).

وأوضح أن عدد حالات الاعتقال في الضفة، بما فيها القدس، بلغ منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة أكثر من 18 ألف حالة اعتقال، وهذا المعطى لا يشمل أعداد حالات الاعتقال في غزة، التي تُقدّر بالآلاف.

وذكر أن إسرائيل “تعتقل في سجونها 10 آلاف و800 فلسطيني، من بينهم 50 سيدة و450 طفلا و3629 معتقلا إداريا (دون تهمة)”.

ويعاني هؤلاء الأسرى من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

​​​​​​​وبالتوازي مع إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس، 999 فلسطينيا على الأقل، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.