تصريحات صادمة لوزير دفاع إسرائيلي سابق عن حكومة نتنياهو ويأجوج ومأجوج!

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون في تصريح إن في تل أبيب الآن حكومة عليها واجب يتمثل في نشر الحروب والفوضى واستدعاء قوم يأجوج ومأجوج إلى “الحرب الكبرى”.

وصرح يعلون أن وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، لديهما حاخام اسمه دوف ليئور، وهو الحاخام السري لليهود المتطرفين الذي نوى تفجير قبة الصخرة وقبل ذلك الحافلات في القدس، وذلك من أجل ” التعجيل بالحرب الأخيرة”.

وأضاف أن المفهوم الذي يتبناه حاخام بن غفير و سموتريتش ينطوي على التفوق اليهودي، وهو بالمعكوس “كفاحي”، أشهر كتب أدولف هتلر ، كما قال.

وبحسب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، فإن ما يطمح له الحاخام ليئور “هو الوصول لحرب كبيرة في أقرب وقت ممكن.. حرب يأجوج ومأجوج”.

وقال يعلون إن منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 واسمه باروخ غولدشتاين كان تلميذا للحاخام الذي قدم له كتاب يناقش قوانين قتل غير اليهود في زمن الحرب والسلم، مؤكدا أن بن غفير علق صورة غولدشتاين.

وخلص وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إلى أن هذا الواقع هو الذي يجري خلف عملية صنع القرار في الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

وفي تصريح سابق ليعلون، ا ألقى باللوم على نتنياهو في ملف أزمة الرهائن المحتجزين، قائلا إنه “بات من الواضح الآن أنه يضحي بالمختطفين من أجل البقاء في السلطة وأشعر بالأسف من أجلنا… كل ذلك لاعتبارات سياسية”.