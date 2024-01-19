تصريحات مفاجئة لجوزيب بوريل: "أجل.. إسرائيل موّلت حماس"!

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (الجمعة 19-1-2024) إن إسرائيل موّلت إنشاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات من معارضيه في إسرائيل ومن بعض وسائل الإعلام العالمية بأن حكومته أمضت سنوات في تعزيز حماس بفعالية في غزة.

وذكر بوريل في خطاب بجامعة بلد الوليد “أجل، حكومة إسرائيل موّلت حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح”.

في السياق، قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن التكتل أقر،الجمعة مجموعة عقوبات على حركة حماس، مضيفا أن التدابير الأولى ستستهدف ستة أشخاص مشتركين في تمويل حماس.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “ما نفعله الآن.. وقد تم اليوم وأعتقد أنه سيُعلن خلال الساعات المقبلة.. (هو أننا) أقررنا نظام (عقوبات) مخصصا لحماس. أدرجنا بالقائمة ستة أشخاص”.

وتابع المسؤول أن الأشخاص الستة جميعا من دول عربية أو أفريقية وكلهم مشتركون في تمويل حماس.