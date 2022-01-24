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تصريحات مفاجئة لفرانسوا أولاند عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية

24 - يناير - 2022
الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند

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أطلق الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، يوم الأحد، تصريحات مفاجئة بشأن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وجاءت تصريحات أولاند خلال زيارته لإحدى المدارس الثانوية، حيث أعرب للتلاميذ عن عدم رضاه عن الوضع الحالي للتيار اليساري الذي ينتمي إليه، وتراجع شعبية مرشحي اليسار.

وقال أولاند مخاطبا التلاميذ: “حتى هذه اللحظة لست مرشحا”، قبل أن يضيف “لكن بإمكان رئيس سابق ممارسة السياسة مجددا، ولقد حدث هذا فعلا”.

يذكر أن أولاند هو الرئيس السابع للجمهورية الفرنسية الخامسة منذ 15 مايو 2012 وحتى 14 مايو 2017، كما ترأس قيادة الحزب الاشتراكي الفرنسي من 1997 إلى 2008 حيث كان الأمين الأول للحزب.

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