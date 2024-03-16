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تصريحات هامة لـ "عمرو موسى".. تحميل المقاومة مسؤولية ما يحدث في غزة "كلام فارغ"!

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 17 - مارس - 2024 1:29 صباحًا
عمرو موسى

عمرو موسى

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وصف الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى، الاتهامات التي تحمل المقاومة الفلسطينية مسؤولية ما حدث ويحدث في غزة بأنه “كلام فارغ”.

ورفض موسى في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر المزاعمَ التي تُحمّل المقاومة الفلسطينية مسؤولية التدمير الذي حدث بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنها تسببت في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف: “ليس طبيعياً القول إن الهدوء كان يسود الأراضي الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر الماضي، في إشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت تريد وضع الشعب الفلسطيني في حالة من الخنوع الدائم”.

كما أكد عمرو موسى على أن عملية طوفان الأقصى كانت كاشفة عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها كانت نتيجة لممارسات وانتهاكات الاحتلال، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال يعني بالضرورة استمرار المقاومة.

وأضاف موسى أن المكاسب التي تحققت في الجانب العربي والفلسطيني كبيرة، والتي تتمثل في الصحوة الكبرى التي عمَّت العالمين العربي والإسلامي إزاء القضية الفلسطينية، فيما ختم موسى حديثه بالقول إنه يجب الاستناد إلى ما حدث من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية واحدة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

    المصدر :
  • الجزيرة

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