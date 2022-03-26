تصريح بايدن الأخير يثير الجدل.. هل دعا لتغيير النظام في روسيا؟

بعد تصريح الرئيس الأميركي، جو بايدن من وارسو اليوم السبت، والذي أشار فيه الى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “لا يمكنه البقاء في السلطة”، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن لم يدع في كلامه هذا إلى “تغيير النظام” في روسيا.

وقال المسؤول: “ما أراد الرئيس قوله إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة”، مشيرا الى أنه “لم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام”.

“معركة طويلة”

وكان بايدن قال في خطابه في وارسو :”سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديموقراطية والمبدأ والأمل والنور”. وأضاف “بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة”. في إشارة إلى بوتين.

وحذر بوتين موسكو في خطابه، من “التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي”، واصفًا النزاع في أوكرانيا بأنه “فشل استراتيجي” لروسيا.

ووصف مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من “معركة عظيمة من أجل الحرية”، داعيًا العالم إلى الاستعداد “لمعركة طويلة”.