تصريح صادم.. مكافحة متحور “دلتا” من كورونا قد يستغرق 5 سنوات

في الوقت الذي تتجه فيه معظم الدول الأوروبية لرفع إجراءات كورونا، تزداد المخاوف من حدوث انتكاسة جديدة جراء تفسي سلالات متحورة جديدة للفيروس أبرزهم “المتغير دلتا”.

وحذر كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا كريس ويتي من أن مواجهة المتحورات الجديدة من فيروس كورونا المستجد، مثل “دلتا”، قد يستغرق 5 سنوات.

واعتبر ويتي من أن الشتاء القادم سيظل صعبا على النظام الصحي في البلاد، رغم من برنامج التطعيم الناجح ضد فيروس كورونا في البلاد.

وتم تأجيل مزيد من التخفيف من قيود الإغلاق في إنجلترا هذا الأسبوع، بسبب زيادة في حالات متحور فيروس كورونا “دلتا” الذي اكتشف لأول مرة في الهند.

وفي خطاب أمام اتحاد الهيئة الصحية في بريطانيا، يوم الخميس، قال ويتي إن الموجة الحالية من “كوفيد 19” بسبب متحور “دلتا” الجديد القادم من الهند، من المرجح أن ترتفع مرة أخرى في الشتاء.

وأكد أن “مفاجآت كوفيد 19 لم تنته. سنواجه العديد من النسخ المتحورة من الفيروس خلال الفترة المقبلة”، وفقا لشبكة “سكاي نيوز”.

وأضاف أنه “من المحتمل أن يستغرق الأمر 5 سنوات قبل أن تكون هناك لقاحات يمكن أن تصمد بوجه مجموعة المتحورات لفيروس كورونا”.

وحتى ذلك الحين، قال إنه ستكون هناك حاجة إلى برامج تطعيم جديدة وجرعات معززة.

وفي بريطانيا، أصيح فيروس كورونا المتحور “دلتا” المتسبب الرئيسي لمعظم إصابات فيروس كورونا الجديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية مؤخرا، إن سلالة “دلتا” ستصبح الأكثر انتشارا على مستوى العالم في وقت قريب، بسبب قدرتها الكبيرة على نقل العدوى.