تصريح “غريب ومخيف” من الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

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في الوقت الذي ينتظر فيه العالم بفارغ الصبر الإعلان عن الوصول للقاح فعال ضد فيروس كورونا ، فاجئت منظمة الصحة العالمية الجميع بتصريح مخيف وغريب أنه من الممكن أن لا يتم التوصل إلى لقاح حقيقي للفيروس القاتل .

في تصريح “مخيف” وسط ترقب العالم للقاح فيروس كورونا، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح.

وقال تيدروس، متحدثا في مؤتمر عبر الفيديو من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي، إنه إذا أمكن إنتاج لقاح من هذا القبيل فيجب أن يكون متاحا للجميع.

وأضاف “سيكون من الصعوبة بمكان القطع بأننا سنجد لقاحا… لم نتوصل بعد للقاح لفيروس كورونا. ولذلك آمل عندما يجري اكتشافه أن يكون الأول”.

وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحا، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير.

وقال “نأمل أن يكون هناك لقاح، والتقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام. وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين. هذا ما يقوله العلماء”.