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تصريح لافت لأوستن.. "الدبلوماسية هذه الأيام تعني الدفاع أيضًا"

22 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 22 - فبراير - 2022 11:25 مساءً
لويد أوستن

لويد أوستن

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حذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، من أن اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين سيقوض بشكل مباشر سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وقال أوستن إن “الغزو الأخير” لأوكرانيا “يهدد السلام والأمن والازدهار في أوكرانيا، والمجتمع عبر الأطلنطي”، وأن الولايات المتحدة ستفرض “تكاليف اقتصادية باهظة كما تملي الأحداث”.

,يجتمع وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقر البنتاغون اليوم.

وقال أوستن مشيدًا بـ “الرد المتزن” لأوكرانيا على الغزو المتجدد والسعي المستمر للتوصل إلى حل دبلوماسي، مُضيفا: “لا يزال بإمكان بوتين خيار تجنب حرب مأساوية شاملة”.

ورد كوليبا بأنه على الرغم من أنه في مهمة دبلوماسية للولايات المتحدة، فإن “الدبلوماسية هذه الأيام تعني الدفاع أيضًا”.

ووصف أوستن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بأنه “ثابت” في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”مهاجمة فكرة أوكرانيا المستقلة”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد ندد باعتراف الرئيس الروسي باقليمي دونيسك ولوجانسك الانفصاليين في أوكرانيا وقال:”بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية”.

وشدد على أن حلفاء واشنطن متحدون في معارضة ما وصفه بـ”العدوان الروسي” والدفاع عن حلف شمال الأطلسي، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه “لا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوأ”.

 

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