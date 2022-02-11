تصريح لافت لماكرون: حان وقت النهضة النووية في فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن ما تحتاجه فرنسا هو إعادة إحياء القطاع النووي، والظروف مهيئة لذلك، كاشفاً عزم بلاده بناء ستة مفاعلات نووية من الجيل الجديد، يطلق عليها اسم (EPR2) وستنظر في بناء ثمانية مفاعلات إضافية.

وقال ماكرون اليوم في بلفور بشرق فرنسا في خطاب يلخص سياسة الطاقة الفرنسية لعام 2050: “حان وقت النهضة النووية”.

وقال الرئيس الفرنسي إن شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة إي دي إف (EDF) ستتلقى “عشرات المليارات من اليوروهات” لبناء مفاعلات جديدة وأن أول مفاعل يجب أن يبدأ العمل بحلول عام 2035.

كما قال ماكرون إن فرنسا لن تغلق أيا من مفاعلاتها الحالية “إلا لأسباب تتعلق بالسلامة”، وأعلن عن إنشاء هيئة وزارية جديدة مكلفة بمراقبة تنفيذ الخطة.

قبل الإعلان عن استثمارات نووية جديدة، أصرّ ماكرون على أن الخطة يجب أن تكون تكملة لزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن فرنسا ستبني ستة مفاعلات نووية من الجيل الجديد، يطلق عليها اسم (EPR2) وستنظر في بناء ثمانية مفاعلات إضافية.

وقال ماكرون اليوم في بلفور بشرق فرنسا في خطاب يلخص سياسة الطاقة الفرنسية لعام 2050: “حان وقت النهضة النووية”.

وقال الرئيس الفرنسي إن شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة إي دي إف (EDF) ستتلقى “عشرات المليارات من اليوروهات” لبناء مفاعلات جديدة وأن أول مفاعل يجب أن يبدأ العمل بحلول عام 2035.

كما قال ماكرون إن فرنسا لن تغلق أيا من مفاعلاتها الحالية “إلا لأسباب تتعلق بالسلامة”، وأعلن عن إنشاء هيئة وزارية جديدة مكلفة بمراقبة تنفيذ الخطة.

وأضاف: “ما تحتاجه بلادنا هو إعادة إحياء القطاع النووي الفرنسي، والظروف مهيئة لذلك”.

قبل الإعلان عن استثمارات نووية جديدة، أصرّ ماكرون على أن الخطة يجب أن تكون تكملة لزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.

وتعهد ماكرون أيضا بتسريع وتيرة تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأضاف أنه يريد تمديد صلاحية المفاعلات النووية الأقدم إلى أكثر من 50 عاما بدلا من أربعين حاليا لمفاعلات معينة بشرط أن تكون آمنة.

وتقدر شركة (إي.دي.إف) كلفة بناء ستة مفاعلات نووية جديدة بنحو 50 مليار يورو (57.36 مليار دولار) بما يتوقف على شروط التمويل.