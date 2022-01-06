الخميس 3 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 6 يناير 2022 |
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تصريح “مثير” لمسؤول إسرائيلي.. هؤلاء “ليسوا من البشر”!!

منذ 10 دقائق
نائب وزيرة الاقتصاد في إسرائيل "يائير غولان"

نائب وزيرة الاقتصاد في إسرائيل "يائير غولان"

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أثارات تصريحات مسؤول إسرائيلي بارز، موجة انتقادات واسعة من شخصيات حكومية نافذة، بعد أن شن هجوماً حاداً على مستوطني منطقة “حوميش”.

وصف نائب وزيرة الاقتصاد في إسرائيل، يائير غولان، من حزب “ميرتس” المستوطنين في مستوطنة حوميش بأنهم “ليسوا من بني البشر وصورة فاسدة للشعب اليهودي”.

وفي مقابلة مع قناة الكنيست، قال غولان إن “نفس الأشخاص الذين يتواجدون في هذه النقطة الاستيطانية يقومون بأعمال العربدة والعنف في قرية برقة، ولذا يجب عدم دعمهم، بل طردهم بالقوة من هذا المكان، وإعادة الهدوء إلى نصابه”.

وردا على هذا التصريح، اعتبر رئيس الوزراء، نفتالي بينت، أن “أقوال غولان تثير الاشمئزاز ومقززة وترقى إلى فرية دم”، داعيا إلى إقالة غولان من منصبه.

وبدوره أشار رئيس الصهيونية المتدينة بتسالئيل سموتريتش إلى أن “النازيين كانوا يصفون أبناء الشعب اليهودي بنفس العبارة التي استخدمها غولان”.

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