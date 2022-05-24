الثلاثاء 23 شوال 1443 ﻫ - 24 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تصريح “مثير” لملياردير عربي عن بداية حرب عالمية ثالثة!

منذ ساعتين
آثار دمار الحرب على أوكرانيا (أرشيفية)

آثار دمار الحرب على أوكرانيا (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

قال الملياردير جورج سوروس اليوم الثلاثاء إن غزو روسيا لأوكرانيا ربما يكون البداية لحرب عالمية ثالثة، ولذا فإن أفضل طريقة للحفاظ على الحضارة الحرة هي إلحاق الغرب الهزيمة بقوات الرئيس فلاديمير بوتين.

ووصف سوروس، 91 عاما، مدير صناديق تحوط اكتسب شهرة من خلال المراهنة على الجنيه الإسترليني في عام 1992، الحرب في أوكرانيا كجزء من صراع أوسع بين المجتمعات المنفتحة والمجتمعات المنغلقة مثل الصين وروسيا.

وقال في مؤتمر دافوس وفقا لنص خطابه الصادر عن مكتبه “ربما كان الغزو بداية الحرب العالمية الثالثة وقد لا تفلت حضارتنا من ذلك”.

وأضاف “الطريقة الأفضل وربما الوحيدة للحفاظ على حضارتنا هي هزيمة بوتين في أسرع وقت ممكن. هذه خلاصة القول”.

وقال سوروس إن بوتين، الذي قال إن “العملية الخاصة” في أوكرانيا ستخطط وتحقق جميع أهداف الكرملين، يعتقد الآن أن الغزو كان خطأ ومستعد للتفاوض على وقف إطلاق النار.

وقال سوروس “لكن وقف إطلاق النار بعيد المنال لأنه لا يمكن الوثوق به.. كلما ضعف وضع بوتين، كان من الصعب التنبؤ بأفعاله”.

وأوضح سوروس أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن بإمكان بوتين وقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الذي يمثل حاليا حوالي 40 بالمئة من احتياجات أوروبا، “وهو أمر صعب حقا”.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ملايين آخرين وإثارة مخاوف من أخطر مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مهاجرون إثيوبيون
منظمة الهجرة: نقلنا أكثر من 600 مهاجر إثيوبي من اليمن هذا العام
وزارة الخارجية الأمريكية
تحذير أمريكي من تداعيات أي هجوم في شمال سوريا
مقاتلة تايفون
قطر تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات تايفون في أغسطس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل
فضيحة فياض تابع… باسيل يريد الطاقة كي لا يكشف أمره
اغتيال ضابظ بالحرس الثوري وسط طهران
بالتفصيل.. هكذا اصطادوا ضابط الحرس الثوري وسط طهران
الاسكان في لبنان
القروض بدءًا من هذا المبلغ.. إليكم جديد القروض السكنية