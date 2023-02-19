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تصريح مفاجئ.. روسيا تدين الضربة الإسرائيلية في دمشق

منذ 4 دقائق
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

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أدانت وزارة الخارجية الروسية (الأحد 19-2-2023) بشدة الضربة الجوية الإسرائيلية على مدينة دمشق السورية ومحيطها ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ” للقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا “نحث الجانب الإسرائيلي بشدة على وقف الاستفزازات المسلحة ضد الجمهورية العربية السورية والامتناع عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها”.

وذكر شهود ومسؤولون أن ضربة شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد استهدفت مبنى في حي كفر سوسة بوسط دمشق يقع قرب مجمع أمني كبير على مقربة من منشآت إيرانية مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى.

    المصدر :
  • رويترز

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