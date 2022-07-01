تصريح مفاجئ لكوريا الشمالية عن كورونا وأشياء غريبة من سيؤول!!

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس إن البلاد خلصت إلى أن أول تفش لمرض كوفيد-19 بدأ بملامسة المصابين “لأشياء غريبة” بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية “علمنا أن جنديا يدعى كيم ويبلغ من العمر 18 عاما وطفلا يدعى وي ويبلغ من العمر خمسة أعوام لامسا أشياء غريبة في تل يحيط بثكنات وأحياء سكنية في إيفو-ري في مطلع أبريل”.

وإيفو-ري منطقة في مقاطعة كومجانج على الساحل الشرقي للبلاد بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية”.

ووفقاً لوكالة يونهاب، فقد ذكرت كوريا الشمالية الخميس أنها سجلت نحو 4,700 حالة حمى يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، لتسجل الإصابات اقل من 10 آلاف حالة لليوم العاشر على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلا عن بيانات مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، أن إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة في كل أرجاء البلاد على مدار 24 ساعة من الساعة السادسة بعد الظهر اليوم السابق وصل إلى نحو 4,730.

وقدرت أن عدد المتعافين يبلغ نحو 6,720. وأفادت أن إجمالي عدد الإصابات منذ أواخر شهر أبريل حتى اليوم السابق وصل إلى 4,739,860 إصابة ومن بينهم تماثل نحو 4,730,530 (99.803%) للشفاء، وقالت إن 9,250 شخص تقريبا يتلقون العلاج.

ولم توضح الوكالة حالات الوفاة الجديدة، وكان إجمالي عدد الوفيات 73 حتى يوم 15 يونيو وبلغ معدل الوفيات 0.002%.

ويقول بعض المحللين إنه من الصعب الثقة بالإحصائيات التي تقدمها كوريا الشمالية، نظرا لأن عدد الوفيات ضئيل مقارنة بعدد الإصابات الجديدة المعلن عنها.