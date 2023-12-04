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تصريح مفاجئ لمسؤولة في البيت الأبيض: الوقت والمال المخصصان لأوكرانيا "ينفدان"!

منذ 40 دقيقة
الولايات المتحدة وأوكرانيا

الولايات المتحدة وأوكرانياphoto by Spc. Joshua Leonard

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حذرت شالاندا يونج مديرة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في رسالة إلى السياسي الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب وغيره من أعضاء الكونغرس البارزين اليوم الاثنين من أن الوقت والمال لدى الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا ينفدان.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكتوبر تشرين الأول من الكونغرس‭ ‬حوالي 106 مليارات دولار لتمويل خطط طموحة من أجل أوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، وصار التمويل المخصص لأوكرانيا مثيرا للجدل السياسي من قبل بعض النواب ذوي الميول اليمينية.

وقالت يونج في رسالة نشرها البيت الأبيض إن قطع التمويل والأسلحة عن أوكرانيا سيزيد من احتمالات تحقيق روسيا انتصارات.

وكتبت “أريد أن أكون واضحة.. إذا لم يتخذ الكونغرس خطوة، بحلول نهاية العام، سوف تنفد لدينا الموارد اللازمة لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات من أجل أوكرانيا ولتوفير المعدات من المخزون العسكري الأمريكي… لا يوجد وعاء سحري للتمويل متاح لمواجهة هذه اللحظة. المال ينفد لدينا، كما ينفد الوقت تقريبا”.

    المصدر :
  • رويترز

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