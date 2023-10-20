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تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة.. قوات الاحتلال تقتحم مدناً وبلدات

منذ 35 دقيقة
قوات الأمن الاسرائيلية

قوات الأمن الاسرائيلية

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تحاول قوات العدو الإسرائيلي بسط القوة العسكرية البرية على عدد كبير من المدن الفلسطينية وسط ترقب كبير للدخول البري في قطاع غزة، هذا وكانت قد قامت قوات الاحتلال ليلية أمس وفجر اليوم الجمعة 20\10\2023 بعدد من عمليات الاقتحام لعدد من المدن ومنها بيت لحم ونابلس ورام الله كما والبيرة في الضفة الغربية.

هذا وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بإصابة 3 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية، الجمعة، خلال اقتحامها مدينة بيت لحم فجرا.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال الاقتحام، فأصابت ثلاثة شبان قرب مخيم العزة بالمدينة، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس.

وكانت الوكالة الفلسطينية أفادت في وقت سابق بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة 20\10\2023.

وذكرت الوكالة أن الاقتحام، الذي نُفّذ من عدة محاور، طال أحياء في المدينتين، حيث دخلت آليات الجيش الإسرائيلي أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، باستهداف القوات الإسرائيلية بعبوات شديدة الانفجار في مخيم نور شمس بطولكرم.

ومساء الخميس 19\10\2023، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 7 مواطنين استشهدوا في هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

وذكر شهود عيان أن اشتباكات مسلحة دارت في المخيم بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وقالوا إن الجيش يدفع بالمزيد من التعزيزات إلى المخيم.

وكانت وسائل الإعلام الفلسطينية قالت في وقت سابق، إن القوات الإسرائيلية أعلنت مخيم نور شمس بطولكرم منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر.

وذكرت الوزارة أن هناك قتلى آخرين لم تستطع سيارات الإسعاف نقلهم إلى المستشفى.

وذكر الإعلام الفلسطيني في وقت لاحق، أن فلسطينيين استهدفوا القوات الإسرائيلية بعبوات شديدة الانفجار في المخيم.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة 10 جنود إسرائيليين أحدهم حالته خطيرة بانفجار في مخيم نور شمس.

ومن جانبها، تبنت سرايا القدس تنفيذ كمين لجنود إسرائيليين في طولكرم.

    المصدر :
  • وكالات

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