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تصعيد الحرب في إقليم تيغراي بعد هجوم القوات الإثيوبية

منذ 48 دقيقة
تصاعد حدة الاشتباكات في إقليم تيغراي الإثيوبي

تصاعد حدة الاشتباكات في إقليم تيغراي الإثيوبي

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يبدو أن الحرب في إقليم تيغراي ستشهد تصعيدا واسعا بعد الهجوم الذي شنّته القوات الحكومية الإثيوبية. وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن الأطباء يكشفون عدد القتلى في عاصمة إقليم ”تيغراي”، ويستغيثون من أجل تقديم المساعدات.

وأضافت: ”بعد سيطرة قوات الجيش الإثيوبي على عاصمة إقليم تيغراي المتمرد الأسبوع الماضي، روّج رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن قواته حققت هذا الانتصار دون أن تقتل مدنيا واحدا، ولكن الأطباء في المستشفى الرئيسي بعاصمة الإقليم، والذين تم التواصل معهم أمس الخميس، رسموا صورة مختلفة تماما، في ظل القصف المدفعي العشوائي للمناطق المدنية، وعمليات النهب من جانب المسلحين، ومقتل 27 مدنيا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين“.

وتابعت ”نيويورك تايمز“؛ ”تمثل تلك الشهادة لمحة نادرة لحقيقة الأوضاع المأساوية المتصاعدة في المدينة التي تم عزلها تماما عن العالم الخارجي، منذ أن شنّ آبي أحمد عمليته العسكرية ضد تيغراي في الرابع من نوفمبر الماضي“.

ونقلت الصحيفة عن قوات جبهة تحرير تيغراي قولها: إنها تراجعت عن مدينة ”ميكيلي“، كي تتجنب دمار المدينة، وسوف تستمر في القتال من المناطق الريفية المحيطة، فيما يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حرب عصابات واسعة النطاق، في الوقت الذي أكد فيه طبيبان في أكبر مستشفى حكومي في عاصمة إقليم تيغراي، أن الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء ”لم تكن خالية من سفك الدماء“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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