تصعيد جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا عشية لقاء زيلينسكي بالقادة الأوروبيين

أكد سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق “تليغرام”، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 76 من أصل 86 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 86 طائرة مسيرة من طراز “شاهد”، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريول، وبريانسك، وميلروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى هفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية “يوكرينفورم”.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقال البيان “في 1 سبتمبر (أيلول)، من منتصف الليل حتى الساعة 5:00 اليوم الاثنين بتوقيت موسكو، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية”، بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه “تم إسقاط 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و3 فوق أراضي كل من مقاطعتي سامارا وأورينبورج وجمهورية تتارستان، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 فوق حوض البحر الأسود وسبع فوق حوض بحر آزوف “.

هذا ويلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبيين في باريس الخميس، بحسب ما أفاد مصدر سياسي أوروبي وكالة “فرانس برس”، الاثنين، في خضم جهود دبلوماسية لمحاولة التوصل الى تسوية بين موسكو وكييف.

وقال المصدر “من المقرر عقد اجتماع” بين الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في أي تسوية محتملة مع روسيا، و”الدفع بالدبلوماسية قدما لأن الروس” يماطلون “مجددا”. وأضاف “من غير المتوقع حتى الآن” أن يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الاجتماع.