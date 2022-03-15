تصعيد خطير.. الرئيس الأوكراني يشكك في التزام حلف الناتو

صعّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، من انتقاداته لحلف شمال الأطلسي”الناتو” بعد الغزو الروسي لبلاده، مشككا في التزام الحلف بالمادة الخامسة من فقرة الدفاع الجماعي في معاهدة تأسيس الحلف.

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو، إن المادة الخامسة لم تبد أبدا “ضعيفة مثلما هي اليوم”.

ولم يرسل الحلف قوات للدفاع عن أوكرانيا غير العضو في التحالف العسكري الغربي.

وأشار زيلينسكي إلى أن حلف شمال الأطلسي سيرد “بنفس الطريقة” إذا تعرض أحد أعضائه لهجوم من روسيا.

قال الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تتفهم أن الباب ليس مفتوحا أمامها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وبالتالي تقترح طريقة لحماية نفسها بشكل مستقل بشرط الحصول على ضمانات أمنية.

وقال، في خطاب عبر الفيديو: “إذا لم يكن بوسعنا الدخول من الأبواب المفتوحة، فعلينا التعاون مع الكيانات التي يمكننا التعاون معها، والتي ستساعدنا، وتحمينا والحصول على ضمانات منفصلة”.

الناتو يتوعد روسيا

بدوره، توعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبيرغ، اليوم الثلاثاء، روسيا بدفع ثمن باهظ إذا استخدمت أسلحة كيميائية، مؤكدا أنها نشرت صواريخ جديدة وهذا ينتهك المعاهدات الدولية، وأن الهجوم على أي حليف سيستنفر قوات الحلف للرد.

وأضاف ستولتنبيرغ أن الناتو يتواصل مع القيادة السياسية الأوكرانية على كافة المستويات، وأنه لا خطط لديه لنشر صواريخ نووية متوسطة المدى في دول الحلف، معلنا عن أن وزراء الدفاع بالحلف سيعقدون غدا اجتماعا لإعادة خططنا الدفاعية.

وطالب أمين عام الناتو روسيا بعدم استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحلفاء يوفرون معدات عسكرية متطورة تساعد على مقاومة الروس.

وحمل أمين عام الناتو، الرئيس بوتين مسؤولية الحرب معتبرا أن بإمكان الرئيس الروسي سحب قواته الآن.