تصعيد خطير.. روسيا تلوح باستخدام النووي في هذه الحالة

وسط التحذيرات من استخدام القوات الروسية للسلاح النووي لحسم الحرب في أوكرانيا، التي تدخل شهرها الثاني دون أن تحقق القوات الروسية أي سيطرة حقيقية على المدن الأوكرانية.

وقال ديميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، السبت، إنه توجد عدة حالات تملك خلالها روسيا حق استخدام الأسلحة النووية، وفق ما نشرت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: “سنستخدم أسلحة نووية إذا تعرضنا لهجوم نووي أو عمل يهدد وجودنا حتى بدون استخدام أسلحة نووية ضدنا”.

#Russia could use nuclear weapons if its security was threatened but believed that negotiations were the most correct way, said Dmitry Medvedev, Deputy Chairman of the Russian Security Council. pic.twitter.com/cBiNGKQJio

