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تصعيد خطير.. روسيا تلوح باستخدام النووي في هذه الحالة

26 - مارس - 2022
آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 4:14 مساءً
ديميتري مدفيديف

ديميتري مدفيديف

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وسط التحذيرات من استخدام القوات الروسية للسلاح النووي لحسم الحرب في أوكرانيا، التي تدخل شهرها الثاني دون أن تحقق القوات الروسية أي سيطرة حقيقية على المدن الأوكرانية.

وقال ديميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، السبت، إنه توجد عدة حالات تملك خلالها روسيا حق استخدام الأسلحة النووية، وفق ما نشرت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: “سنستخدم أسلحة نووية إذا تعرضنا لهجوم نووي أو عمل يهدد وجودنا حتى بدون استخدام أسلحة نووية ضدنا”.

وذكر مدفيديف أنه “تم سرد كل هذه الحالات في وثيقة خاصة بذلك، وهذا يدل على عزم الدولة على الدفاع عن سيادتها، ولكن مع ذلك، في المواقف الصعبة، تكون المفاوضات هي الطريقة الأفضل والأصح”.

ووصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بالأسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الباردة.

وأضاف ميدفيديف أن الغرب يسعى لشن حرب اقتصادية ضد روسيا بدون قواعد.

كما وصف الاتهامات الغربية للقادة الروس بأنهم يعملون على إغراق البلاد بأنها افتراءات لا تستند إلى شيء.

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، السبت، لليوم الواحد والثلاثين على التوالي، منذ أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في 24 فبراير 2022 بدء تلك العمليات.

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